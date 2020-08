Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Kfz-Werkstatt

Niederkassel (ots)

In der Nacht zu Montag, 24.08.2020, wurde in eine Werkstatthalle an der Karl-Hass-Straße in Niederkassel-Ranzel eingebrochen. Unbekannte Täter brachen das Schloss eines Metalltores auf, welches das Werksgelände sichert. Anschließend fuhren sie mit einem Fahrzeug auf das Gelände und hebelten ein Fenster zur Werkstatthalle auf. Aus der Halle entwendeten sie unter anderem hochwertige Werkzeuge sowie Diagnose- und Messgeräte im Gesamtwert von mehr als 50000,- Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221.(Ri)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell