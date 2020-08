Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrer unter Drogeneinfluss und mit Messern unterwegs

Sankt Augustin (ots)

Am Montag, 24.08.2020 gegen 18:25 Uhr meldeten Zeugen ein verdächtiges Fahrzeug in Sankt Augustin-Menden. Der Fahrer eines grauen Seat sollte in auffälligen Schlangenlinien durch Menden fahren. Die Melder vermuteten eine Trunkenheitsfahrt. Eine Streifenwagenbesatzung der Wache Sankt Augustin konnte den Fahrer wenig später an der Meindorfer Straße antreffen und kontrollieren. Der 32-jährige Fahrer mit Wohnsitz in Sankt Augustin wirkte berauscht; ein Atemalkoholtest zeigte jedoch keinen Alkoholwert an. Ein Drogenvortest verlief positiv und zeigte den Konsum von Amphetamin an. Dies räumte der Fahrer auch ein. Weiterhin stellte sich heraus, dass an dem Seat gestohlene Kennzeichen angebracht waren und das Fahrzeug nicht zugelassen ist. Weitere gestohlene Kennzeichen fanden die Beamten im Auto. Unter seinem Shirt trug der 32-Jährige griffbereit eine mehr als 60 cm lange Machete und hatte zudem ein verbotenes Einhandmesser in der Tasche. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch die Eigentumsverhältnisse des Pkw sind ungeklärt. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und stellten den Pkw samt der Kennzeichen sowie die Waffen sicher. Den 32-Jährigen erwarten Strafverfahren unter anderem wegen Fahren unter Drogeneinfluss, Diebstahl, Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Waffengesetz.(Ri)

