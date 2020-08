Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Gartencenter - Rauchmelder vertreibt Einbrecher

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Montag, 24.08.2020, zwischen Mitternacht und 02:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in das Gartencenter an der Hauptstraße in Siegburg-Seligenthal ein. Der Einbruch wurde bei einem Feuerwehreinsatz festgestellt, der durch die Brandmeldeanlage ausgelöst worden war. Unbekannte Täter hatten sich zuvor Zugang zum Außenverkaufsbereich verschafft und ein Fenster zu einem Versorgungsraum eingeschlagen. Sie durchbrachen sie mit verschiedenen Werkzeugen eine massive Wand und gelangten so in einen Büroraum. Dort versuchten sie vermutlich mit einem Winkelschleifer einen Stahltresor aufzuschneiden. Offenbar durch die dabei entstehende Funken- und Rauchentwicklung sprang die Brandmeldeanlage an und rief die Feuerwehr auf den Plan. Die Täter flüchteten ohne Beute vom Tatort. Der Sachschaden wird auf rund 3000,- Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

