Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt, B256 bleibt gesperrt

Windeck (ots)

Am 22.08.2020, 16:05 Uhr befuhr ein 20-jähriger St. Augustiner mit seinem Krad die B 256 in Windeck in Fahrtrichtung Waldbröl. In Höhe der scharfen Rechtskurve Gierzhagen/Schladernring gelangte der Fahrer mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr. Er sprang von seinem Motorrad ab, sein Krad prallte frontal gegen einen entgegenkommenden PKW. In Folge streifte der 73-jährige PKW-Fahrer aus Windeck einen zweiten Kradfahrer, der ebenfalls zu Fall kam. Der 20jährige erlitt durch seinen Absprung von seiner Maschine Prellungen. Sein Krad fing Feuer, es wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Ein angeforderter Rettungshubschrauber konnte wieder abdrehen, er wurde nicht gebraucht. Nach Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde der leicht verletzte Kradfahrer in ein Krankenhaus verbracht. Krad und PKW mussten abgeschleppt werden. Es entstand hoher Sachschaden.

Die Fahrbahn der B 256 wurde an der Unfallstelle durch das Feuer und auslaufende Betriebsstoffe schwer beschädigt und musste über mehrere Stunden gesperrt werden. Nach Reinigung der Fahrbahn wurden massive Mängel in der Fahrbahn durch das abgebrannte Krad festgestellt.

Der Schladernring wird aus Sicherheitsgründen bis Montag gesperrt bleiben, lediglich Linienverkehr darf die Unfallstelle passieren. Die Sperrung besteht für die B256 zwischen dem Kreisverkehr Präsidentenbrücke und Siegstraße Höhe Spurkenbach. (Th.)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell