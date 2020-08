Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in die Büros der Straßenmeisterei

Lohmar (ots)

Die Mitarbeiter der Liegenschaft Straßenbau NRW an der Königsberger Straße in Lohmar verständigten am Donnerstagmorgen (20.08.2020) die Polizei, weil Unbekannte in ihre Büros eingebrochen waren. Die Einbrecher waren nach Feierabend auf bislang unbekannte Weise auf das umzäunte Gelände und in das Verwaltungsgebäude des Landesbetriebes gelangt. Sie durchsuchten sämtliche Büroräume nach Beute und brachen Schranktüren, Schubladen und eine Bargeldkassette auf. Aus einer angrenzenden Halle stahlen sie zudem eine Motorheckenschere. Der Gesamtwert der Beute wird mit rund 1.000 Euro angegeben. Hinweise zur Tat an die Polizei unter 02241 541-3121. (Bi)

