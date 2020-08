Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnungseinbrecher von Bewohnern um Haaresbreite verpasst

Siegburg (ots)

Die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Carl-Friedrich-Peters-Straße in Siegburg kamen gestern (20.08.2020) gegen 12.20 Uhr nach Hause. Nachdem die Dame des Hauses die Tür hinter sich geschlossen hatte, hörten sie verdächtige Geräusche aus dem Obergeschoss. Als sie die Schlafzimmertür öffnete, sah sie die offen stehende Balkontür und die auf dem Bett ausgeleerten Schmuckkassetten. Offensichtlich hatte der Täter die Schritte auf der Treppe gehört und war über den Balkon in den Garten und dann weiter in unbekannter Richtung geflüchtet. Nach ersten Angaben hat der Einbrecher mehrere Uhren, unter anderem eine ältere goldene Taschenuhr, erbeutet. Der Wert der Uhren ist noch nicht bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Täter durch ein vergittertes, offenstehendes Kellerfenster in das Haus eingedrungen. Offensichtlich ist es ihm gelungen, sich durch die Gitterstäbe zu drängen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

