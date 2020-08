Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebe erbeuten leere Gasflaschen

Sankt Augustin (ots)

Vom Außengelände eines Fachhändlers für technische Gase "Am Apfelbäumchen" in Sankt Augustin wurden in der Nacht von Mittwoch (19.08.2020) auf Donnerstag (20.08.2020) vier leere Propangasflaschen gestohlen. Die unbekannten Täter hatten den Zaun des Außenlagers überstiegen und eine Neonlampe außer Betrieb gesetzt. Anschließend entwendeten sie die vier leeren 5 kg Gasflaschen im Wert von wenigen Euro aus einem Lagerregal. Innerhalb des Außenlagers wurde in der Nacht zudem die Fassade des Geschäfts vermutlich durch die gleichen Täter mit Farbe beschmiert. Zeugenhinweise an die Polizei in Sankt Augustin unter der Rufnummer 02241 541-3321. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell