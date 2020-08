Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falscher Handwerker im Haus - Schmuck weg

Hennef (ots)

Trickdiebe stahlen gestern (19.08.2020) gegen 18.00 Uhr einer 91-jährigen Seniorin aus Hennef Schmuck im Wert von rund 1000,- Euro. Bei der Geschädigten, die in einem Mehrfamilienhaus an der Frankfurter Straße lebt, erschien ein 25 bis 30 Jahre alter Mann in Arbeitsbekleidung. Er erklärte, dass er einen Wasserrohrbruch behoben habe und nun die Wasseranschlüsse der 91-Jährigen auf Funktion überprüfen müsse. Die arglose Frau ließ den 180 cm großen Tatverdächtigen mit mitteleuropäischen Erscheinungsbild in die Wohnung. Die Wohnungstür blieb dabei vermutlich offen stehen. Während der falsche Handwerker die Dame im Badezimmer beschäftigte, betrat unbemerkt ein zweiter Täter die Wohnung und stahl den Schmuck aus einer Schmuckkassette im Schlafzimmer. Nach knapp 10 Minuten im Bad verließ der Unbekannte, der einen Mund-Nasenschutz trug, die Wohnung. Kurze Zeit später bemerkte die 91-Jährige dass jemand heimlich ihre Wohnung durchsucht hatte und sie verständigte die Polizei. Einige Minuten vor der Tat hatte die Henneferin im Hausflur einen unbekannten jungen Mann gesehen. Diesen beschrieb sie als 15 bis 20 Jahre alt mit ausländischem Erscheinungsbild. Ob er mit der Tat im Zusammenhang steht ist unklar. Wer kann Hinweise zu den Personen geben? Mitteilungen an die Polizei in Hennef unter 02241 541-3521. Die Polizei rät: Lassen Sie sich von Handwerkern den Namen und den Grund der Arbeiten nennen und rufen Sie selbst bei der jeweiligen Firma an und lassen sich die Angaben bestätigen. Bleiben Sie stets misstrauisch und rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei über den Polizeiruf 110. Erstatten Sie auf jeden Fall Anzeige wenn sie Opfer von Dieben oder Betrügern geworden sind. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell