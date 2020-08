Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Jugendlicher beschimpft und beleidigt Busfahrerin

Hennef (ots)

Am Dienstagvormittag (18.08.2020) wusste sich eine 41-jährige Busfahrerin in Hennef nicht mehr anders zu helfen, als die Polizei zu alarmieren. Ein 16-jähriger Fahrgast aus Bonn verhielt sich im Bus aggressiv und wollte nicht aussteigen. An der Haltestelle in Happerschoß schilderte die Fahrerin, dass der junge Mann bereits am Vortag Probleme bereitet hätte. Weil er keinen gültigen Fahrausweis hatte, wollte die 41-Jährige ihn nicht einsteigen lassen. Daraufhin beschimpfte und beleidigte der 16-Jährige die Frau. Auch heute hatte er wieder keinen Fahrausweis dabei und stieg gegen den erklärten Willen der Busfahrerin ein. Auf die Bitte den Bus zu verlassen wurde der junge Bonner wieder ausfallend, beleidigend und aggressiv. Die Polizei hat gegen den polizeibekannten 16-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung auf sexueller Basis eingeleitet. (Bi)

