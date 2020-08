Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichem EC-Karten-Betrüger

Plettenberg / Rhein-Sieg-Kreis (ots)

Die Polizei Märkischer Kreis fahndet öffentlich nach einem mutmaßlichen EC-Karten-Betrüger, der möglicherweise im Rhein-Sieg-Kreis lebt, bzw. hier regelmäßig aufhält.

Der bisher unbekannter männlicher Täter lernte im Sommer 2019 auf einer Partnerplattform im Internet eine Frau aus Plettenberg (Märkischer Kreis) kennen. Es entwickelte sich eine Partnerschaft. Der Tatverdächtige will in Troisdorf wohnen und reiste stets mit der Bahn an. Er nutzte Züge auf der Rhein-Sieg-Strecke und fuhr ausnahmslos in Bundeswehruniform. Am 28.02.2020 beendete der Gesuchte die Beziehung. Erst im Nachgang stellte das Opfer den Verlust zweier EC-Karten fest. Mit einer EC-Karte hob der Unbekannte in der Zeit vom 14.02-02.03.2020 insgesamt 4.550 Euro in acht Abhebungen ab. Hierzu nutzte er Geldautomaten in Plettenberg, Hennef, Köln und Siegen. Bei Geldabhebungen, unter anderem am 02.03.2020, 06:31 Uhr in Köln, wurde er videografiert. Das Fahndungsfoto ist hier abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/plettenberg-diebstahl-computerbetrug-0

Wer kennt die abgebildete Person?

Hinweise nimmt die Polizei in Plettenberg unter 02391/9199-6214 oder 9199-0 entgegen.

