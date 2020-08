Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tankstellenräuber mit Anglerhut

Sankt Augustin (ots)

Ein mit einem Messer bewaffneter Räuber hat gestern Abend (17.08.2020) eine Tankstelle an der Siegstraße in Sankt Augustin überfallen. Der unbekannte männliche Täter kam gegen 22.10 Uhr mit einem älteren, silberfarbenen Rennrad auf das Tankstellengelände gefahren. Da die Tankstelle bereits geschlossen war, ging er auf die Gebäuderückseite zum Personaleingang. Nach wenigen Minuten kam ein Mitarbeiter der Tankstelle durch den Personaleingang nach draußen, um Müll auszuleeren. Der 180 bis 185 cm große Tatverdächtige bedrohte den Angestellten mit einem Messer und drängte ihn in die Geschäftsräume zurück. Mit akzentfreiem Deutsch forderte der Täter Geld. Der Tankstellenmitarbeiter händigte eine Geldkassette aus. Der Unbekannte entnahm mehrere hundert Euro Bargeld und forderte eine Schachtel Zigaretten, die der Angestellte aus dem Verkaufsraum holte und aushändigte. Anschließend verließ der mit einem schwarzen Mund- und Nasenschutz maskierte Täter die Räume und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Fahndung nach dem Räuber verlief bislang ohne Erfolg. Der vermutlich 20 bis 25 Jahre alte Täter trug auf dem Kopf einen blauen Anglerhut, eine dunkle Jogginghose mit weißen Seitenstreifen und schwarze Handschuhe. Wer kann Angaben zu dieser Person machen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321. (Bi)

