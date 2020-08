Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: PKW vom Stellplatz entwendet

Much (ots)

In der Samstagnacht (15.08.2020), zwischen 01.00 Uhr und vermutlich 04:00 Uhr, ist ein brauner BMW von seinem Stellplatz vor einem Einfamilienhaus in Much-Marienfeld gestohlen worden. Die Eigentümer hatten den PKW mit dem amtlichen Kennzeichen SU-PW 11## letztmalig gegen 01.00 Uhr gesehen. Am nächsten Morgen war der Wagen mit einem Neupreis von circa 70.000 Euro spurlos verschwunden. Das Fahrzeug sendete gegen 04.00 Uhr letztmalig Daten von seinem Stellplatz an der Proffstraße an eine Handy-App. Danach verliert sich die Spur des 3er BMW. Zeugenhinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3421 entgegen. (Bi)

