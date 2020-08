Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Taschendiebe unterwegs

Sankt Augustin (ots)

Eine 77-jährige Sankt Augustinerin war am Donnerstag, 13.08.2020 gegen 14:45 Uhr zum Einkaufen in einem Verbrauchermarkt an der Alte Heerstraße in Niederpleis. Nachdem sie an der Kasse bezahlt und den Markt verlassen hatte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse verschwunden war. Die Seniorin vermutete zunächst, dass sie das Portemonaie an der Kasse vergessen hatte, doch dies war nicht der Fall. Sie war offenbar bestohlen worden. Am Dienstag, 11.08.2020 kaufte ein 22-Jähriger aus 59379 Selm an einem Kiosk im Siegburger Bahnhofsgebäude ein Getränk. Dabei hatte er seinen Rucksack neben sich auf den Boden gestellt. Wenig später stellte er fest, dass seine Brieftaschen mit mehreren hundert Euro Bargeld und persönlichen Papieren fehlte. Auch er war offenbar Opfer von Taschendieben geworden. Tipps der Polizei zum Schutz vor Taschendieben gibt es unter dem folgenden Link.(Ri) https://rhein-sieg-kreis.polizei.nrw/artikel/augen-auf-und-tasche-zu-1

