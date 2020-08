Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verdacht eines illegalen Autorennens

Siegburg (ots)

Polizisten der Polizeiwache Siegburg wurden während einer Verkehrskontrolle in Siegburg an der Straße Zum Hohen Ufer aufmerksam, weil sich der Kontrollstelle zwei Pkw mit aufheulenden Motoren und quietschenden Reifen näherten. Mit augenscheinlich erheblich überhöhter Geschwindigkeit aus dem Kreisverkehr kommend überholte der Fahrer eines VW Golf einen Audi. Dabei missachtete er auch mehrere Fußgängerüberwege. Beide Fahrzeuge wurden zur Kontrolle angehalten. Den Golf fuhr ein 23-jähriger Siegburger, den Audi ein 22-Jähriger aus Siegburg. Beide waren nach ihren Angaben miteinander bekannt uns wollten sich an einer Tankstelle treffen. Die Beamten leiteten gegen den 23-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Autorennens ein. Im Gesetz wird "Grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fahren zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit" unter Strafe gestellt (§ 315 d StGB). Der Führerschein und der Pkw des Beschuldigten wurden sichergestellt.(Ri)

