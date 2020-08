Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Viele Unwettereinsätze auch für die Polizei

Bild-Infos

Download

Siegburg (ots)

Wegen des Unwetters am Mittwoch, 13.08.2020, zwischen 18:30 Uhr und 22:40 Uhr, liefen bei der Leitstelle der Polizei insgesamt 85 Einsätze auf. Zumeist ging es um Gefahrenstellen durch Überflutungen, Wassereinbrüche, umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste. Hier musste die Polizei in der Regel Verkehrssperrungen und Absicherungen für die Einsätze der Feuerwehren und Bauhöfe vornehmen. Wetterbedingte Unfälle wurden nicht gemeldet. Die häufigsten Einsätze gab es in Siegburg, Sankt Augustin, Troisdorf und Hennef. Wegen Baumarbeiten bleibt die Wahnbachtalstraße in Siegburg voraussichtlich über das gesamte Wochenende gesperrt. Kurios Nachdem die Wassermassen weitgehend abgelaufen waren, fanden die Polizisten insgesamt 25 Autokennzeichen, die sich vermutlich beim Durchfahren tiefer Pfützen gelöst hatten. Die Fundorte waren in Siegburg, Überführung Bonner Straße und Lindenstraße im Stadtteil Zange. Wer ein Kennzeichen auf diese Weise verloren hat, kann es unter Vorlage der passenden Zulassungsbescheinigung bei der Polizeiwache Siegburg abholen. Die Kollegen haben sie getrocknet und gereinigt.(Ri)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell