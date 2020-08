Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei ahndet Verkehrsverstöße - Motorradraser im Fokus

Lohmar (ots)

Am Montag, 10.08.2020, wurden wir durch die Bereitschaftspolizei bei der Durchführung einer Kontrollstelle unterstützt. Im Zeitraum zwischen 12:20 Uhr und 14:30 Uhr wurden an der B 507, Parkplatz Hollenberg, Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei konnten insgesamt 32 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, darunter unter anderem von drei Krafträdern und zwei Quads. Die Verstöße wurden in elf Fällen mit einem Verwarngeld geahndet, einmal mit Zahlschein und in 19 Fällen erwartet die Fahrzeugführer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Den Negativrekord als "Tagesschnellster" stellte ein Kradfahrer mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 129 km/h bei erlaubten 70 km/h auf. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld von rund 240 Euro, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot von mindestens einem Monat rechnen. Im Rahmen der Kontrolle fiel zudem ein weiterer Kradfahrer mit einer zuvor gemessenen Geschwindigkeit von 106 km/h auf, zusätzlich verfügte er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis für das von ihm geführte Krad. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Sein Bike musste er an der Kontrollstelle stehen lassen.

Die mit bestem Wetter bestehende Motorradsaison sorgt verständlicherweise für höhere Zahlen von Kradfahrern, leider kommt es jedoch auch zu Verkehrsunfällen mit Bikern. Im Jahr 2019 sind im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis 76 Kraftradfahrende verunglückt. Davon wurden 30 Personen schwer und 46 leicht verletzt. Auf Grund der immer noch hohen Anzahl von Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Kradfahrern werden durch die Kreispolizeibehörde und die umliegenden Polizeibehörden weiterhin abgestimmte Verkehrskontrollen durchgeführt. Achten Sie daher immer auf Ihre Sicherheit und halten Sie sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. (Mi)

