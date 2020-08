Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 26-Jährige aus Sankt Augustin vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Sankt Augustin (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer jungen Frau aus Sankt Augustin. Die 26-jährige Fatima E. wurde zuletzt am Sonntag, dem 09.08.2020, gegen 17 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Sankt Augustin gesehen. Anschließend gab es keinen Kontakt mehr zu ihr.

Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wurden seitens der Polizei Suchmaßnahmen eingeleitet. Diese verliefen bislang ergebnislos, daher bittet die Polizei um Ihre Mithilfe bei der Suche nach der 26-Jährigen. Sie wird wie folgt beschrieben:

159 cm groß, schlank, gepflegt, dunkle Haare. Bekleidet mit einer engen, weißen Hose, einem schwarzen T-Shirt und Nike Sportschuhen. Darüber hinaus hat sie eine blaue Reisetasche bei sich. Die vermisste Frau führt vermutlich einen Pkw Mercedes Benz CLA in der Farbe Grau mit sich. Fotos der Vermissten finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/sankt-augustin-vermisste-26-jaehrige

Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3321. (Mi)

