Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrerin leistet Widerstand nach Alkoholfahrt

Sankt Augustin (ots)

In der Samstagnacht (08.08.2020), kurz nach 01:00 Uhr, fiel einer Sankt Augustiner Streifenwagenbesatzung in der Schulstraße ein Pkw auf, dessen Fahrerin auffällig weit rechts und unsicher fuhr. Die Anhaltezeichen wie auch das Blaulichtsignal der Beamten beachtete die Frau nicht und setzte ihre Fahrt bis in die Gottfried-Salz-Straße fort, wo sie schließlich anhielt. Aus dem Fahrzeug schlug den Polizisten Alkoholgeruch entgegen. Der Atemalkoholtest bei der 22-Jährigen aus Neunkirchen-Seelscheid zeigte einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Zudem ergab sich der Verdacht auf zusätzlichen Drogenkonsum. Eine gültige Fahrerlaubnis hatte sie nicht. Als sie zur Blutprobenentnahme mit zur Wache genommen werden sollte, wurde sie zunehmend aggressiv und versuchte aus dem Streifenwagen zu flüchten. Als sie daran gehindert wurde, beleidigte sie die Streifenbesatzung fortwährend. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Blutprobenentnahme wurde die 22-Jährige entlassen. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Führens eines Pkw unter Alkoholeinfluss, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.(Ri)

