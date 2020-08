Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher stehlen Autoräder

Ruppichteroth (ots)

In der Nacht zu Freitag, 07.08.2020, verschafften sich Täter auf noch unbekannte Weise Zugang in eine Lagerhalle in Ruppichteroth an der Oelerother Straße. Die Unbekannten entwendeten insgesamt 5 Sätze Autoräder der Marken Mercedes Benz, Porsche und VW, die sie zum Teil von abgestellten Fahrzeugen abmontierten. Der Beutewert wird auf mehr als 30000,- Euro geschätzt. Zum Abtransport müssen die Täter ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger benutzt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3421.(Ri)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell