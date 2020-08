Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrrad richtig vor Diebstahl sichern, aber wie?!

Siegburg (ots)

Das erfahren Sie an einem unserer Termine zum Thema Fahrradsicherung.

Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz beabsichtigt gemeinsam mit der Stadt Niederkassel einen Informationsstand zur Sicherung von Fahrrädern anzubieten. Örtlichkeit des Standes soll die Terrassenfläche an der Mondorfer Fähre sein.

- Mittwoch, 12.08.2020 10:00 Uhr - 12:30 Uhr

Im Rahmen der Fahrradcodieraktionen des Händlers Fahrrad XXL Feld in St. Augustin, Einsteinstr, ist die Polizei auch in den kommenden Monaten an folgenden Tagen vor Ort, um Bürgerinnen und Bürger zum Thema Fahrradsicherungen zu informieren:

- Samstag, 12.09.2020 10:00 Uhr - 12:00 Uhr

- Samstag, 10.10.2020 10:00 Uhr - 12:00 Uhr (Mi)

