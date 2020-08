Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unbekannte zündeten Autoreifen an

Niederkassel (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurden durch einen Zeugen brennende Reifen an einem Feld in Rheidt, Marktstraße (L269N) gemeldet.

Unbekannte hatten mehrere am Feldrand liegende Autoreifen angezündet. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Weiterer Sachschaden entstand nicht, Personen wurde nicht verletzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Personen oder Fahrzeugen im Zeitraum 07.08., 23.00 Uhr bis 08.08.20, 00.00 Uhr an dieser Örtlichkeit machen können, werden gebeten sich unter Tel. 02241 541-0 zu melden. (Th.)

