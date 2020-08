Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Alkoholisierte Unfallfahrerin aufgegriffen

Troisdorf (ots)

Am Sonntagmorgen teilte ein Zeuge gegen 03.30 Uhr der Polizei mit, dass er in Kriegsdorf, Am Golfplatz ein stark beschädigtes Fahrzeug und unweit davon an einer Bushaltestelle ein Frau gesehen hat.

Die Überprüfung durch Einsatzkräfte der Polizeiwache Troisdorf ergab, dass beide Sachverhalte im Zusammenhang standen. Bei der 40jährigen Frau aus Essen handelte es sich um die Halterin und Fahrerin des beschädigten Fahrzeuges. Sie stand erkennbar unter Alkoholeinfluss. Nach ersten Ermittlungen bei der Polizei in Essen stellte sich heraus, dass die Fahrerin in Essen alkoholisiert losgefahren war und dabei einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Sie flüchtete von der Unfallstelle und beendete ihre Fahrt im Bereich Troisdorf.

Die 40jährige musste die Beamten zur Blutprobenentnahme begleiten, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Das beschädigte Fahrzeug wurde zur Beweissicherung sichergestellt. (Th.)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell