Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Ruppichteroth (ots)

Gegen 17:30 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei Siegburg ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kradfahrers gemeldet. Laut ersten Ermittlungen der Polizeikräfte befuhr ein 62-jähriger Kradfahrer aus Neunkirchen-Seelscheid die Herchener Straße, aus Fahrtrichtung Ruppichteroth-Ort kommend, in Fahrtrichtung Herchen. Derweilen befuhr ein 66-jähriger PKW-Fahrer aus Waldbröl den Parkplatzbereich des Centershop Ruppichteroth. Der Autofahrer beabsichtigte vom Parkplatz nach links, in Fahrtichtung Ruppichteroth-Ort abzubiegen. Beim Einfahren auf die Herchener Straße übersah er den Kradfahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Herchener Straße wurde vorübergehend komplett für den Verkehr gesperrt. Das Motorrad war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden.(Lu)

