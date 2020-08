Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradsturz endet tödlich

Lohmar (ots)

In der Nacht zu Freitag, 07.08.2020 gegen 01:35 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zu einem Motorradunfall auf der Hauptstraße in Lohmar gerufen. Zeugen versuchten einem 42-jährigen Troisdorfer, der mit seinem Krad schwer gestürzt war und ohne Bewusstsein am Boden lag, Erste Hilfe zu leisten. Der alarmierte Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens leiteten Reanimationsmaßnahmen ein, konnten den Verletzten jedoch nicht mehr retten. Nach den vorliegenden Spuren und den Zeugenangaben war der 42-Jährige auf einer Suzuki auf der Hauptstraße in Richtung Lohmar Donrath unterwegs. In einer leichten Rechtskurve, kurz vor der Donrather Kreuzung, verlor der Fahrer aus noch ungeklärten Gründen offenbar die Kontrolle, fuhr geradeaus über die Gegenfahrspur und prallte gegen eine Leitplanke. Das Motorrad rutschte ohne Fahrer fast 30 Meter weiter in eine Grünfläche. Der Biker wurde über die Leitplanke geschleudert, schlug gegen ein Verkehrsschild und blieb schwer verletzt liegen. Zur Beweissicherung wurden die Experten der Unfallaufnahmegruppe der Polizei Rhein-Sieg alarmiert. Bei ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Troisdorfer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.(Ri)

