POL-SU: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Windeck (ots)

Am Mittwoch, 05.08.2020 gegen 19:30 Uhr war ein 25-jähriger Kradfahrer aus dem hessischen Dornburg auf der Bundesstraße 256 im Bereich Windeck unterwegs. Er fuhr von Windeck in Richtung Waldbröl. Aus noch ungeklärten Gründen kam er in einer Linkskurve nahe der Ortslage Gierzhagen nach rechts von der Fahrbahn ab und stürze mit seiner Yamaha einen leichten Abhang hinunter. Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung versorgten ihn vor Ort, ehe er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Das Motorrad musste mit erheblichen Beschädigungen abtransportiert werden.(Ri)

