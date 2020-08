Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher kam durch gekippte Fenster

Eitorf (ots)

Am Sonntag, 02.08.2020 gegen 06:45 Uhr wurde die 67-jährige Bewohnerin einer Parterrewohnung in der Eitorfer Goethestraße durch ein verdächtiges Geräusch aus ihrem Schlafzimmer aufmerksam. Als sie nachschauen wollte, stellte sie fest, dass die Tür von innen verschlossen war und sich jemand in dem Zimmer zu schaffen machte. Später fand sie das Fenster des Schlafzimmers, welches zuvor auf Kipp stand, offen stehend vor. Im Zimmer war niemand mehr. Die Bettkommode war durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Eine ähnliche Tat gab es Minuten später in einer Wohnung an der Jahnstraße in Eitorf. Auch hier hörte der 28-jährige Bewohner Geräusche aus dem Schlafzimmer. Er überraschte einen Unbekannten, der sich offenbar ebenfalls durch das gekippte Fenster Zutritt verschafft hatte. Der Fremde flüchtete sofort und stürmte an dem 28-Jährigen vorbei ins Freie. Gestohlen hatte er nichts. Der Täter wird als etwa 180 cm großer und 100 Kg schwerer muskulöser Mann im Alter von 25 bis 30 Jahren beschrieben. Er trug eine kurze Hose, ein graues Shirt und eine graue Kappe. Zudem hatte er eine Bauchtasche bei sich. Am Tatort blieb ein Tretroller zurück, den vermutlich der Täter benutzt hat. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3421 entgegen. Die Polizei warnt erneut davor, offene Fenster und Türen unbeaufsichtigt zu lassen. Auch gekippte Fenster sind für Täter geradezu eine Einladung. Sie lassen sich durch hineingreifen leicht öffnen. Die Polizei bietet kostenlose Beratungen zur richtigen Sicherung von Türen und Fenstern an. Terminvereinbarung unter Tel.: 02241 541-4777.(Ri)

