Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verdächtiger beim Diebstahl in Elektronikmarkt erwischt

Sankt Augustin (ots)

Am 29.07.2020 gegen 18:45 Uhr wurden zwei Männer in einem Elektronikmarkt in Sankt Augustin beim Diebstahl eines MacBook im Wert von mehr als 1600,- Euro erwischt. Die Verdächtigen wurden beobachtet, wie sie das Gerät aus dem Markt im HUMA-Einkaufszentrum an der elektronischen Diebstahlswarnung vorbeischmuggeln wollten. Dazu hatten sie eine sogenannte Diebestasche präpariert, damit der Alarm nicht ausgelöst wird. Ein Mitarbeiter des Marktes versuchte das Duo zu stellen; jedoch gelang einem der Verdächtigen die Flucht. Es gelang dem Mitarbeiter, einen Täter samt Beute bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der 36-Jährige mit angeblichem Wohnsitz in Bielefeld wurde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.(Ri)

