Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Hennef (ots)

Ein 62-jähriger Sankt Augustiner ist am 23.07.2020 gegen 09:30 Uhr in Hennef- Stoßdorf gestürzt und wurde schwer verletzt. Laut Zeugenangaben war der Kradfahrer auf der Frankfurter Straße aus Richtung Hennef-Zentrum kommend in Richtung Siegburg unterwegs. Nachdem er sich auf dem Linksabbiegerfahrstreifen zur Stoßdorfer Straße eingeordnet hatte, musste er an der Rotlicht zeigenden Ampel anhalten. Als die Ampel Grünlicht zeigte, fuhr er los und stürzte aus noch ungeklärten Gründen mit seinem Leichtkraftrad. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Der 62-Jährige verletzte sich beim Sturz schwer. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt versorgten ihn vor Ort, ehe er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte.(Ri)

