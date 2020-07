Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeugin nach Raubüberfall im vergangenen Jahr gesucht

Sankt Augustin (ots)

Am 28.11.2019 überfiel um 16:50 Uhr ein bewaffneter Täter die Postagentur in der Burgstraße in Sankt Augustin-Menden. Mit einem Revolver bedrohte er die beiden Angestellten. Anschließend entnahm er einen vierstelligen Bargeldbetrag aus der Kasse und flüchtete aus der Filiale. Die bisherigen Ermittlungen der Kripo führten noch nicht zur Identifizierung des Täters. Aufgrund der Aussage einer Zeugin konnte allerdings dessen Fluchtrichtung nach der Tat bestimmt werden. Sie entfernte sich leider ohne Personalienangabe vom Einsatzort. Die Ermittler erhoffen sie von dieser unbekannten Frau, weitere Informationen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Die Polizei bittet die unbekannte Zeugin, sich unter Tel.: 02241 541-3321 bei der hiesigen Polizei zu melden.(Ri)

