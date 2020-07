Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann von Jugendlichen angegriffen - Zeugen stellen die Täter

Hennef (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 21.07.2020, wurde ein 18-jähriger Hennefer von vier Jugendlichen angegriffen. Er war gegen 01:00 Uhr zu Fuß auf der Humperdinckstraße in Hennef unterwegs. In Höhe des Jugendparks kamen vier Jugendliche auf ihn zu und verlangten eine Zigarette. Dann wurde er von zwei Personen aus der Gruppe angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Die Täter nahmen das Smartphone, das Busticket und ein Taschenmesser des Opfers an sich und flüchteten in Richtung Bahnhof. Vier junge Männer hatten die Tat vom nahe gelegenen Parkhaus aus beobachtet und verfolgten die Flüchtigen bis zu einem Bahnsteig. Sie stellten die Täter, nahmen ihnen das gestohlene Smartphone wieder ab und gaben es dem leicht verletzten 18-Jährigen wieder zurück. Derweil stieg die Tätergruppe vermutlich in einen Zug nach Siegburg. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben in der Nacht ohne Erfolg. Die Verdächtigen werden als 15 bis 19 Jahre alt beschrieben. Alle trugen schwarze Bauchtaschen. Der Haupttäter soll etwa 180 cm groß und dunkelhäutig sein. Er hat dunkle Afro-Locken. Der zweite Täter trug ein weißes Kapuzenshirt, eine schwarze Sporthose und zwei Halsketten. Ein weiterer Täter wird als 195 cm groß mit langen blonden Haaren beschrieben, die er mit einem Haarband nach hinten gebunden hatte. Der vierte Täter war dicklich, trug eine kurze schwarze Hose, ein T-Shirt und ein Basecap. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3521.(Ri)

