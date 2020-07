Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frau im Hausflur beraubt

Sankt Augustin (ots)

Am Samstag, 18.07.2020 gegen 23:00 Uhr wurde eine 23-jährige Frau im Flur ihres Mehrfamilienhauses in der Sankt Augustiner Südstraße von einem unbekannten Täter überrascht. Sie war gerade heimgekehrt und wartete auf den Fahrstuhl. Plötzlich entdeckte sie einen Fremden hinter sich. Der Mann hatte sich offenbar unbemerkt mit in den Flur geschlichen, als die Frau die Haustür öffnete. Der Täter bedrohte die 23-Jährige mit einem Küchenmesser und forderte die Herausgabe ihrer Geldbörse. Das eingeschüchterte Opfer kam der Aufforderung nach und der Täter flüchtete mit der Beute aus dem Haus. Der Flüchtige wird 20 bis 25 Jahre alt, 165 cm groß und schlank beschrieben. Er trug eine beigefarbene Mütze, die er als Vermummung bis zum Mund heruntergezogen hatte. Er trug ein blaues langärmeliges Shirt und hatte einen dunklen Teint. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3321.(Ri)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell