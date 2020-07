Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Einbrüche in Kleingartenanlage

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 16.07.2020, brachen unbekannte Täter in mehrere Gartenlauben und Geräteschuppen in der Kleingartenanlage an der Isaak-Bürger-Straße in Siegburg ein. Betroffen sind insgesamt vier Parzellen des Kleingärtner-Vereins. Die Türen der Gartenlauben wurden mit erheblicher Gewaltanwendung aufgehebelt und Vorhängeschlösser von zugehörigen Schuppen zerstört. Die Gebäude und Möbel wurden augenscheinlich nach Wertsachen durchsucht. Welches Diebesgut die Täter mitnahmen, ist noch unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Siegburg unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

