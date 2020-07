Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Dealer wirft Drogen weg

Lohmar (ots)

#RheinSiegSicher - Einer Polizeistreife fiel gestern Nacht (16.07.2020) gegen 04.10 Uhr eine verdächtige Person auf der Lohmarer Bachstraße auf. Als der Verdächtige, ein 21-jähriger Lohmarer, bemerkte, dass er in den Fokus der Polizei geraten war, versuchte er heimlich einige Gegenstände wegzuwerfen und sich über die Gartenstraße zu entfernen. Die Beamten hielten ihn an und kontrollierten den jungen Mann. In den Taschen des wegen Drogendelikten polizeibekannten Lohmarer fanden die Beamten kleine abgepackte Mengen Amphetamine, auch die zuvor weggeworfenen Verkaufstüten mit Marihuana fanden die Polizisten. Er wurde vorläufig festgenommen. Der 21-Jährige versuchte beim Einsteigen in den Streifenwagen zu flüchten. Er konnte aber schnell überwältigt und auf die Rücksitzbank des Funkwagens verfrachtet werden. Bei der folgenden Durchsuchung seiner Wohnräume in der elterlichen Wohnung wurden keine weiteren Drogen gefunden. Da gegen den jungen Mann keine weiteren Haftgründe vorlagen, wurde er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit illegalen Betäubungsmitteln dauern an. (Bi)

