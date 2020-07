Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Die Vermisstensuche nach Maria B. kann eingestellt werden

Much (ots)

Am Mittwoch (15.07.2020) hatten wir uns mit einem Mitfahndungsersuchen nach der vermissten 18-jährigen Maria B. aus Much an die Öffentlichkeit gewandt. Maria hat sich zwischenzeitlich wohlbehalten persönlich bei einer Polizeidienststelle gemeldet. Die Suche nach ihr kann eingestellt werden. Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell