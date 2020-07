Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebe in "Malerkleidung" stehlen Rucksack aus Auto

Sankt Augustin (ots)

Eine Zeugin befuhr am Montag (13.07.2020) gegen 14.30 Uhr mit ihrem Auto die Sandkaule in Sankt Augustin. In Höhe der Hausnummer 1 stand am Straßenrand ein Kleintransporter einer Haustechnikfirma. Neben dem Fahrzeug standen zwei verdächtige Männer mit Fahrrädern. Einer der Verdächtigen nahm einen Rucksack aus dem Kleintransporter. Als er bemerkte, dass die Zeugin auf ihn aufmerksam geworden war, stellte er den Rucksack zurück und fuhr mit seinem Begleiter davon. Die Zeugin fuhr ebenfalls weiter, beobachtete die Situation im Rückspiegel. Als sie scheinbar aus Sichtweite war, kamen die beiden Radfahrer zurück, nehmen den Rucksack erneut aus dem Transporter und fuhren in Richtung der "Alte Heerstraße" davon. Die Zeugin fuhr zurück und konnte den zum Transporter gehörenden Handwerker in der Nachbarschaft ausfindig machen. Dieser hatte bislang nicht von dem Diebstahl seines Rucksacks bemerkt. Möglicherweise waren nicht alle Türen beim Abschließen per Funkfernbedienung verschlossen worden. Neben dem Rucksack erbeuteten die circa 20 Jahre alten Tatverdächtigen die persönlichen Dokumente des 43-jährigen Geschädigten und einen kleinen dreistelligen Bargeldbetrag. Nach Angaben der Zeugin waren die beiden schlanken und circa 180cm großen Diebe komplett weiß in "Malerkleidung" gekleidet.

Hinweise zu den flüchtigen Radfahrern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

