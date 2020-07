Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall mit Verletzten nach Angriff auf Taxifahrer

Hennef (ots)

Gestern Nachmittag (12.07.2020) nahm ein Taxifahrer aus Eitorf am Hennefer Bahnhof zwei offensichtlich betrunkene 20 und 32 Jahre alte Fahrgäste auf. Die beiden Hennefer verlangten zu einem Schnellrestaurant an der Fritz-Jacobi-Straße gefahren zu werden. Am Zielort stellten die Beförderten fest, dass sie nicht genügend Geld hatten, um die Fahrt zu bezahlen. Im Taxi kam es dann zu einer ersten verbalen Auseinandersetzung mit dem Fahrer. Mitten im Gespräch stieg der 32-Jährige aus und ging in das Hamburgerlokal. Da der 20-Jährige nach Hause wollte, fuhr der Chauffeur los. In Höhe der Parkplatzausfahrt stürmte plötzlich der 32-Jährige heran und versuchte den Fahrer durch die geöffnete Seitenscheibe zu schlagen. Der Taxifahrer machte eine schnelle Lenkbewegung um dem Schlag zu entgehen und sein VW-Taxi kollidierte mit einem vorbeifahrenden schwarzen Mercedes Kleinwagen. Die beiden 30 und 31 Jahre alten Insassinnen aus Köln und Bonn wurden bei dem Zusammenprall leicht verletzt. Der 57-jährige Taxifahrer und der 20-jährige Fahrgast blieben unverletzt. Nachdem weitere unabhängige Zeugen hinzugekommen waren, beruhigten sich die beiden Alkoholisierten und warteten das Eintreffen der Polizei ab. Die Alkoholtests der Männer ergaben Werte von deutlich über 2 Promille. Gegen den 32-Jährige ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. (Bi)

