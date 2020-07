Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schlägerei auf Fußballplatz

Hennef (ots)

Wegen der Benutzung einer Ballpumpe sind am Sonntagmittag (12.07.2020) 19 Männer im Alter von 20 bis 31 Jahren in Hennef in Streit geraten. Der Streit mündete in einer wilden Schlägerei mit mehreren leicht Verletzten, die nicht medizinisch versorgt werden mussten. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte hatte sich die Lage auf der Sportanlage an der Fritz-Jacobi-Straße schon wieder beruhigt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Schnittmenge der Geschädigten und der Tatverdächtigen identisch. Die Polizei ermittelt gegen die in Hennef wohnhaften wegen Körperverletzung. (Bi)

