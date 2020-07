Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Blitzeinbruch in Supermarkt

Ruppichteroth (ots)

Heute Nacht (07.07.2020) gegen 00.15 Uhr sind Einbrecher blitzartig in einen Supermarkt im "Huwil Center" an der Brölstraße in Ruppichteroth eingebrochen. Nachdem sie die Eingangstür aufgebrochen hatten, gingen sie zielgerichtet die Verkaufstheke für Tabakwaren im Eingangsbereich an. Innerhalb weniger Minuten räumten sie die Auslagen leer und erbeuteten Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Vermutlich benutzten die Täter zum Abtransport einen silberfarbenen Mercedes-Kombi neuerer Bauart. Die umgehend eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Zeugenhinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3421. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell