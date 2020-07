Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einladung für Diebe verteilt

Troisdorf (ots)

Unbeaufsichtigt offen stehende Fenster oder Balkontüren sind Einladungen für Diebe. Das bekam ein Troisdorfer Ehepaar am Samstagmittag (04.07.2020) mit dem Verlust von Schmuck und Uhren im Wert von mehr als 2.000 Euro zu spüren. Während die Eheleute in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr im Erdgeschoss Kaffee tranken, kletterte ein Unbekannter auf das Garagendach des freistehenden Einfamilienhauses an der Parkstraße. Von dort öffnete er die vermutlich unverschlossene Balkontür im Obergeschoss und gelangte ins Schlafzimmer des Paares. Mit den Schmuckstücken verschwand er dann wieder über den Balkon in unbekannte Richtung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3221 entgegen. Die Polizei empfiehlt: Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Auch gekippte Fenster sind praktisch offene Fenster, da sie von Einbrechern leicht zu öffnen sind. (Bi)

