Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen

Hennef (ots)

Einer Hennefer Polizeistreife fielen am Samstagvormittag (04.07.2020) in Innenstadtnähe zwei verdächtige 39-jährige Männer auf, die sich mit zwei hochwertigen Pedelecs in einem Hauseingang verbargen. Die Beamten entschlossen sich die beiden Verdächtigen zu kontrollieren. Das von einem der polizeibekannten Hennefer mitgeführte E-Mountainbike des Herstellers Specialized lag im Fahndungsbestand der Polizei als gestohlen ein. Es wurde am 15.06.2020 im Bereich Bad Neuenahr-Ahrweiler gestohlen. Bei dem Haibike des anderen Hennefer fanden die Beamten keine Rahmennummer, so dass auch hier der Verdacht vorlag, dass das E-Mountainbike gestohlen sein könnte. Es stellte sich heraus, dass die beiden Verdächtigen Zugang zu einer Wohnung des Hauses hatten. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten ein weiteres E-Bike der Marke Haibike, sowie eine Vielzahl Teile wie Federgabeln und Fahrradrahmen. Woher diese Gegenstände stammen, ist noch unklar. Die mitgeführten Pedelecs und die aufgefundenen Gegenstände wurden als Beweismittel sichergestellt. Sie haben einen Wert von mehreren tausend Euro. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei durchsuchte ihre Wohnanschriften in Hennef nach Diebesgut. Es konnte nichts Verdächtiges gefunden werden. Die mutmaßlichen Fahrraddiebe schweigen zu den Vorwürfen und mussten wieder entlassen werden, da keine Haftgründe gegen sie vorlagen. Die Ermittlungen dauern an. (Bi)

