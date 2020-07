Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche im Gewerbegebiet

Niederkassel (ots)

Gleich zweimal schlugen Einbrecher im Gewerbegebiet Niederkassel Mondorf zu. In der Nacht von Dienstag (30.06.2020) auf Mittwoch (01.07.2020) machten sie sich an Gewerbeobjekten in der Felix-Wankel-Straße zu schaffen. Einmal hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss auf, bei der anderen Tat schlugen sie die Scheibe ein. In den Büros und Fabrikationsräumen suchten die Täter nach leichter Beute. In beiden Fällen war dann die Portokasse Objekt der Begierde. Insgesamt wurden wenige hundert Euro erbeutet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Telefonnummer 02241 541-3221 entgegen. (Bi)

