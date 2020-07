Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schneller Ermittlungserfolg nach Baustellendiebstahl

Eitorf (ots)

Am letzten Wochenende hatten dreiste Diebe am Paulinenhof in Eitorf Dieselkraftstoff und eine neuwertige 6.000 Euro Rüttelplatte gestohlen. Sie brachen die Tür eines Minibaggers auf, der auf dem Platz gegenüber des Friedhofes abgestellt war und starteten die Baumaschine. Mit dem Bagger hoben sie die entwendete Rüttelplatte auf ein Fahrzeug. Beim Versuch, eine zweite, größere Rüttelplatte anzuheben reichte die Hubkraft des Baggers nicht aus. Sie brachen dann den Tank auf und ließen den Kraftstoff des Minibaggers ab. Womit die Täter wohl nicht gerechnet hatten, als sie am helllichten Tag zur Tat schritten, war ein Zeuge, der den Diebstahl beobachten konnte. Dieser meldete sich bei der Polizei und gab den entscheidenden Hinweis auf das benutzte Transportfahrzeug. Die Ermittler der Kripo Eitorf durchsuchten gestern (30.06.2020) drei Objekte in Eitorf und Asbach. Dabei konnten die beiden mutmaßlichen Täter, zwei 22 und 24 Jahre alte Eitorfer, festgenommen werden. Auch die gestohlene Rüttelplatte wurde gefunden und bereits wieder an die geschädigte Baufirma übergeben. Haftgründe gegen die beiden Tatverdächtigen lagen nicht vor, obwohl der 24-Jährige bei der Polizei kein Unbekannter ist. Sie wurden nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen, müssen sich aber bald vor Gericht wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell