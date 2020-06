Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kollision beim Linksabbiegen

Much (ots)

Eine 27-jährige Mucherin befuhr gestern (29.06.2020) mit ihrem silberfarbenen Suzuki Kleinwagen die Landstraße 224 (L224) in Fahrtrichtung Much-Birrenbachshöhe. Am Abzweig in Fahrtrichtung der Ortslage Reinshagen wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie gegen 18.40 Uhr den auf der L224 entgegenkommenden weißen Seat einer ebenfalls aus Much stammenden 26-jährigen Frau. Die Fahrzeuge kollidierten frontal und beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber mit Notarzt wurde zur Erstversorgung zur Unfallstelle entsandt. Die beiden verletzten Frauen kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro. (Bi)

