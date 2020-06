Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Geldspielautomaten ausgeräumt

Lohmar (ots)

Auf den Inhalt von Geldspielautomaten hatten es Einbrecher in der Montagnacht (29.06.2020) abgesehen. In der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 04.00 Uhr brachen die Täter eine Nebentür auf und gelangten in das Gebäude an der Kirchstraße in Lohmar. Innerhalb des Flures in dem Mehrfamilienhaus brachen sie gewaltsam einige Zwischentüren auf, um schließlich in die Räume der Spielhalle im Erdgeschoss zu gelangen. Sie gingen gezielt fünf Geldspielautomaten an und entwendeten die Geldkassetten. Der Wert der Beute wird mit mehreren tausend Euro angegeben. Wer hat etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet? Hinweise an die Polizei in Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

