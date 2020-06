Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Kindertagesstätte während des Wochenendes

Lohmar (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (26.06.2020), 16.30 Uhr, und Sonntag (28.06.2020), 10.15 Uhr, haben Einbrecher zwei massive Eingangstüren einer Kindertagesstätte an der Hermann-Löns-Straße in Lohmar aufgebrochen. Aus den Personalräumen stahlen die Diebe vier Laptops und das Bargeld aus der Portokasse. Ob die Täter noch persönliche Gegenstände erbeutet haben, konnte die Leiterin der Tageseinrichtung im Gebäude der Gesamtschule noch nicht sagen, da sich das Personal teilweise schon im Urlaub befindet.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 zu melden. (Bi)

