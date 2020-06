Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Rennradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Lohmar (ots)

Am 24.06.2020 gegen 16:20 Uhr war ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Lüdenscheid auf der Landstraße 84 in Lohmar-Scheiderhöhe aus Richtung Altenrath kommend unterwegs. Um in die Straße Euelen nach links abzubiegen, verlangsamte er seine Fahrt. Ein 53-jähriger Rennradfahrer aus Köln, der hinter ihm in derselben Richtung unterwegs war, wollte den Pkw in dem Augenblick links überholen, als 28-Jährige abbog. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und verletzt wurde. Der 53-Jährige musste zur ambulanten Behandlung per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Angaben des Radfahrers hatte der Autofahrer keinen Blinker benutzt.(Ri)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell