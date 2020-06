Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 14-jähriges Mädchen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Hennef (ots)

Seit gestern Morgen (23.06.2020) wird die 14-jährige Alina-Sophie R. vermisst. Die Vermisste wurde zuletzt an ihrer Wohnanschrift in Hennef gesehen, als die Mutter um 07:30 Uhr das Haus verließ. Um 14:00 Uhr war die Vermisste verschwunden. Sie wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit heute Nacht (24.06.2020) um 01:15 Uhr in Hennef im Bereich der Bonner Straße/Auf dem Beuel gesehen, flüchtete allerdings, als sie einen Streifenwagen erblickte. Hinweise auf eine konkrete Gefährdung bestehen nicht.

Bilder der vermissten Alina-Sophie finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://url.nrw/SU2020-24

Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3521. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell