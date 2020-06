Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Rollerfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Windeck (ots)

Eine 33-jährige Windeckerin war am Montag, 22.06.2020 gegen 11:40 Uhr mit ihrem Kleinwagen auf der Kreisstraße 23 (Im Damm) in Windeck aus Richtung Helpenstell in Richtung Dattenfeld unterwegs. Als sie sich vorfahrtberechtigt der Einmündung der Straße Im Kettenroth näherte, bog ein 42-jähriger Windecker mit seinem Motorroller aus der untergeordneten Straße Im Kettenroth von rechts kommend auf die Kreisstraße ab. Es kam trotz Notbremsung der 33-Jährigen zur Kollision der Fahrzeuge, wobei der 42-Jährige auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen und auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der Windecker wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein alarmierter Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung behandelten den Verletzten am Unfallort, ehe er in ein Krankenhaus gefahren wurde. Der Motorroller musste mit Totalschaden abtransportiert werden.(Ri)

