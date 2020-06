Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Montag, 22.06.2020 gegen 17:00 Uhr ereignete sich ein Zusammenstoß zweier Pkw auf der Bundesstraße 56 (B 56) bei Neunkirchen-Seelscheid, Ortsteil Hochhausen. Laut Zeugen fuhr ein 51-jähriger Neunkirchen-Seelscheider mit seinem Pkw die B 56 aus Richtung Siegburg kommend in Richtung Pohlhausen. Kurz hinter der Kreuzung B 56/ Birker Straße geriet der 51-Jährige aus ungeklärten Gründen immer weiter auf die Gegenfahrbahn. Ein in seinem Pkw entgegenkommender, 26-jähriger Siegburger, versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Wagen des Neunkirchen-Seelscheiders prallte seitlich gegen das Fahrzeugheck des Siegburgers. Dessen Pkw drehte sich und kam auf dem linksseitigen Gehweg zum Stillstand. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wir auf rund 10000,- Euro geschätzt. Die Feuerwehr wurde alarmiert, um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten zu beseitigen.(Ri)

