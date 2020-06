Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Windeck, Rathausstraße ( B 256 ) / Berliner Platz (ots)

So., 21.06.20220, 13:11 Uhr

Ein 70 jähriger Pkw-Fahrer aus Windeck befuhr die Rathausstraße, aus Fahrtrichtung Windeck-Au kommend, in Fahrtrichtung Windeck-Schladern und beabsichtigte nach links auf den Berliner Platz abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 51 jähriger Motorradfahrer aus Weilerswist mit seiner Sozia aus Höhndorf die B 256 in entgegengesetzter Richtung. Beim Abbiegevorgang nach links übersah der 70 Jährige dann das entgegenkommende Kraftrad. Beim Zusammenstoß wurden der 51 Jährige Fahrzeugführer des Kraftrades und seine Sozia schwer verletzt. Beide wurde mittels Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Ein vor Ort ebenfalls eingesetzter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme halbseitig an der Unfallstelle vorbei geführt.

